Il tecnico della Juventus Women, Giuseppe Zappella parla così in vista del prossimo match in calendario contro l’Inter

Ai canali ufficiali bianconeri ha così parlato, in vista dell’impegno con l’Inter, il tecnico della Juventus Women Giuseppe Zappella. Ecco un estratto:

KO CON LA FIORENTINA – «Le ragazze, nonostante la sconfitta, hanno creato molto e l’atteggiamento è stato ottimo. Chiaramente trovarsi in una situazione di svantaggio dopo pochi minuti ha reso più ripida la montagna da scalare, per di più arrivavamo a questa semifinale di ritorno dopo giorni di cambiamenti importanti. La situazione, dunque, non era delle più semplici, ma abbiamo avuto ugualmente delle risposte importanti dalla squadra».

The post Juventus Women, Zappella sul ko con la Fiorentina: «La situazione non era semplice, ma abbiamo avuto risposte importanti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG