L’attaccante della Juventus Yildiz, a segno nel match contro il Frosinone, ha lanciato la sfida all’Inter di Simone Inzaghi

Yildiz ha parlato così a DAZN dopo Frosinone-Juventus, lanciando la sfida all’Inter:

«Per me è una gioia troppo grande, non riesco ancora a capacitarmi di questo. Ringrazio tutti. Allegri per me è un grande allenatore, gli devo tantissimo. Combattiamo per i tifosi e speriamo di finire la stagione primi»

