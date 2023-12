I nerazzurri hanno puntato ormai senza dubbi l’esterno canadese: non sarà semplice però riuscire ad acquistarlo già a gennaio.

L’Inter sicuramente tornerà sul mercato per sopperire alla lunga assenza di Juan Cuadrado: ora come esterno destro c’è solo Dumfries oltre al jolly Darmian che però serve anche come braccetto. L’ex Juventus starà fuori per almeno 3 mesi e quindi un sostituto va trovato.

L’obiettivo

Il nome che piace più dei tutti a Piero Ausilio e Beppe Marotta è Tajon Buchanan del Club Brugge: gli scout nerazzurri lo seguono da molti mesi visto che si pensava potesse arrivare già l’anno scorso a Milano come sostituto dell’esterno olandese. Dumfries poi non è partito e non se ne è fatto nulla.

Il retroscena

Come sostiene il Corriere dello Sport qualcosa si sta muovendo già in questi giorni. L’obiettivo dei nerazzurri, infatti, non è stato convocato dal suo allenatore Ronny Deila per la sfida di campionato contro il Molenbeek; la motivazione ufficiale è per scelta tecnica ma il quotidiano sostiene che il canadese sia distratto dalle voci di mercato che lo riguardano.

Distanza

I dirigenti non hanno budget a meno che la società non decida di anticipare parte di quello destinato alla prossima estate. Al momento non sembra questo il caso e quindi l’operazione per l’Inter è fattibile solo in prestito con obbligo di riscatto. Il Club Brugge sa che il giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 e quindi non può chiedere grosse cifre. L’Inter offre 7/8 milioni mentre la richiesta ammonta a 12.

