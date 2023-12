L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato nel prepartita del match con l’Atalanta, tornando alla vittoria con l’Inter

Nel prepartita del match della 17^ di Serie A tra Bologna e Atalanta, Thiago Motta parla così a Sky Sport del momento incredibile vissuto dalla sua squadra, tornando anche alla vittoria in Coppa Italia con l’Inter.

LE PAROLE- «Stanchezza Non esiste questa parola da noi. Siamo in un momento in cui abbiamo vinto due partite, ma sono già il passato e dobbiamo pensare al presente oggi che è l’Atalanta. Siamo pronti, affronteremo una grande squadra del nostro campionato che da 7-8 anni sono lì a giocare in Europa con altre squadre come Milan, Inter e Juventus, che non è mai facile e loro sono stati capaci di mantenere questa continuità molto difficile. Sappiamo il loro valo e come sempre affronteremo al massimo questa partita»

