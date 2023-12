L’ex centrocampista Francesco Moriero ha posto l’accento sull’infortunio del capitano nerazzurro.

FcInter1908.it ha intervistato Checco Moriero che tra le altre cose ha avvertito l’Inter sulla forza del Lecce. “Col Bologna è stata una bella partita, giocata bene da tutte e due le squadre. Al di là della battuta d’arresto, l’Inter per quello che esprime è oggi tra le squadre più forti in Europa e non credo possa rischiare un contraccolpo dal punto di vista psicologico. Per il Lecce non sarà facile oggi, ma anche loro hanno entusiasmo e questo può aiutarli in qualche modo. Sono fastidiosi da affrontare, l’Inter dovrà sfoderare il giusto atteggiamento”.

L’assenza del Toro

“Inzaghi ha provato da inizio stagione a gestire le risorse a disposizione nella maniera migliore e non è facile. Col senno di poi, Lautaro poteva essere gestito diversamente. Si è detto che forse l’unica pecca dell’Inter è non avere alternative importanti là davanti, per cui andava gestito meglio il Toro. Arnautovic e Sanchez non danno ovviamente le stesse garanzie, Lautaro è unico in questo momento, ma sono comunque giocatori da Inter”.

Gli errori dal dischetto

“I rigori, si sa, li sbaglia solo chi li calcia. Quello col Bologna è stato abbastanza fiacco, ma è qualcosa che si può sicuramente allenare. Battere un rigore non è così semplice come si può immaginare, lui dentro di sé ha la giusta dose di freddezza. Può crescere anche sotto questo aspetto”.

Mkhitaryan avanzato in attacco

“E’ un esperimento che in Coppa Italia non mi ha convinto sinceramente. L’Inter comunque ha fior di giocatori, troverà sicuramente l’assetto migliore per sopperire a questa assenza”.

