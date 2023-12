I nerazzurri sono pronti a scendere in campo per rispondere alla vittoria della Juventus contro il Frosinone di poche ore fa.

L’Inter sta per scendere in campo a San Siro contro il Lecce per dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia e cercare di rimettere 4 punti di distacco dalla Juventus seconda in classifica. Sarà un banco di prova importante per i nerazzurri visto che mancano due uomini copertina come Dimarco e Lautaro Martinez: i due hanno accusato risentimenti muscolari che dovrebbero fargli saltare solo un’altra gara oltre a quella di oggi. Inzaghi al loro posto schiera Carlos Augusto e Arnautovic; in difesa Bisseck ha vinto il ballottaggio con Pavard, l’unico vero dubbio del tecnico piacentino. Per il resto torna in porta Sommer, davanti a lui difesa obbligata con Acerbi e Bastoni oltre al tedesco succitato; a centrocampo i soliti tre che hanno riposato in Coppa Italia. Confermatissimo Marcus Thuram in attacco; ecco le formazioni ufficiali.

Carlos Augusto

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 10 Oudin, 20 Ramadani, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 91 Piccoli, 22 Banda.

A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 59 Touba, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

L’articolo Inter-Lecce, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

