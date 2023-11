Kaio Jorge nei pensieri della Juve: la dedica all’attaccante decisivo per la vittoria del Frosinone in Coppa Italia col Torino

Kaio Jorge ha ricevuto una dedica speciale da parte della Juve nell’approfondimento pubblicato sul proprio sito dedicato ai giovani della Next Gen prestito.

L’APPROFONDIMENTO – Venendo alla Serie A, continua l’ottima stagione del Frosinone, che nel Monday Night del 6 novembre ha superato l’Empoli per 2-1. In campo tutti gli juventini, Soulé e Barrenechea dall’inizio, Kaio Jorge a gara in corso. A proposito di Kaio: il brasiliano, lo scorso 2 novembre, è stato protagonista nel successo all’Olimpico contro il Torino, in Coppa Italia, con conseguente eliminazione dei granata: nel primo tempo supplementare suo è l’assist filtrante che ha mandato in porta Reiner.

