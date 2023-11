Eraldo Pecci ospite alla Domenica Sportiva ha detto la sua sulla controversa decisione di far giocare Fiorentina Juve dopo quanto successo in Toscana e a Firenze per il maltempo.

PECCI – «Grande solidarietà e affetto a chi soffre, però credo la vita debba andare avanti. Se vai al campo del Torino c’è scritto che dopo ogni tragedia c’è la speranza della vita. Tutti i signori che hanno vissuto la storia del Toro dicevano che la scritta è giusta, bisogna andare avanti anche se il momento è brutto».

