Bonucci a Sky: «Union Berlino costruito per i primi posti. Napoli? E’ tra le migliori d’Italia». Le dichiarazioni

Bonucci ha concesso un’intervista a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League. tra il Napoli e il suo Union Berlino. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus.

IL NAPOLI – «Il Napoli è una delle squadre migliori tra le prime tre in Italia. Ha cominciato con un po’ di fatica ma quando cambi un allenatore dopo una stagione vincente è la normalità. Adesso si sono ripresi, giocano a calcio, magari divertono meno rispetto all’anno scorso, ma sono molto più cinici. A questo noi dobbiamo fare attenzione domani sera».

LE DIFFICOLTA’ DELL’UNION BERLINO – «Nessuno si aspettava di fare una striscia così negativa. All’inizio i presupposti erano ben diversi, la società insieme all’allenatore avevano cercato di costruire una squadra per competere per le prime posizioni. In questo momento ho capito veramente la differenza, c’è coesione e volontà di proseguire tutti insieme nella stessa direzione. Domani sera potrebbe essere una partita che cambia la stagione. Abbiamo visto il Cagliari che ha fatto una rimonta pazzesca e da lì ha cambiato tutto quanto. Questo è il calcio e il bello del calcio. Speriamo domani sia la partita che cambia la stagione».

