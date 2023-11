Chiesa, Vlahovic, Milik e Kean: i numeri dell’attacco Juve in crisi di gol dopo un ottimo avvio di stagione

L’attacco della Juve sta vivendo una fase di crisi di gol dopo un ottimo avvio di stagione dove Chiesa e Vlahovic hanno fatto da padroni segnando 4 gol a testa. Il primo non trova la rete dal 23 settembre col Sassuolo, il secondo addirittura dal 16 settembre con la Lazio.

L’ultimo attaccante della Juve ad andare in gol è stato Milik nel derby col Torino del 7 ottobre. E Kean? E’ l’attaccante più in forma, ma finora (complice il Var) è a quota zero gol segnati come il giovane Yildiz.

The post Chiesa, Vlahovic, Milik e Kean: i numeri dell’attacco Juve in crisi di gol appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG