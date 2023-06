Kakà: «Addio Maldini? Mi dispiace tantissimo». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulla finale di Champions e sull’addio di Paolo

Kakà ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del Milan e dell’addio di Paolo Maldini. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – «Mi sarebbe piaciuto vedere il Milan in finale a Istanbul»

MALDINI – «Mi dispiace tantissimo. Non so cos’è successo ma mi dispiace tantissimo. Vedere Paolo lì, una bandiera, la sua storia, mi piace vederlo lì in società».

