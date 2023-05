Kakà, intervenuto ai canali ufficiali del Milan, si è espresso verso la partita in arrivo contro l’Inter mercoledì sera

Kakà si è espresso così verso Milan-Inter, andando dietro le quinte del Derby:

“I milanisti ti dicono di vincere, gli interisti di non fare scherzi. È una partita che può cambiare una stagione. È molto bello ricordare il mio primo gol nel derby: rimarrà nella mia testa per sempre. Ricordo il gol, l’esultanza e i tifosi che scendevano verso di me. Non avrei mai sognato che il mio primo con la maglia del Milan potesse arrivare in un derby”

L’articolo Kakà: «Ecco cosa dicono tifosi milanisti e interisti prima del Derby» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG