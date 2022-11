Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato nel pre-partita della gara di questa sera contro la Cremonese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Pierre Kalulu ha parlato così nel pre-partita di Cremonese-Milan:

«In questo campionato anche le partite che sembrano semplici per i tifosi sono quelli più difficili da giocare. L’insegnamento dell’ultima partita è che possiamo fare di più sempre con la vittoria alla fine. Io di nuovo terzino? Posso migliorare un pò tutto, in quella posizione devi conoscere soprattutto con chi giochi davanti a te. Più giochi in questa posizione e più migliori, devo migliorare nella fase offensiva. Cremonese? L’abbiamo studiato in poco tempo, una squadra che gioca bene e ha idee chiare. Hanno avuto poca fortuna nelle ultime partite, starà a noi trovare le giuste soluzioni».

