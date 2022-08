Kalulu a Sky: «Ora tutti mi vedono. Al Milan devi essere il più forte». Le parole del difensore centrale francese

Pierre Kalulu ha parlato a Sky nel post partita di Milan-Bologna.

CRESCITA – «Penso che questo modo di giocare l’ho sempre avuto. Adesso gioco di più e tutti lo vedono. Giocare tante partite di fila ti aiuta in fiducia e si vede anche sul campo».

NAZIONALE – «Quando giochi in una squadra come il Milan devi fare tutto per essere il più forte e dimostrare il tuo valore. Sappiamo che quando giochi bene la Nazionale è sempre un obiettivo e una conseguenza».

AMBIENTAMENTO – «È vero che ho avuto un po’ di tempo per ambientarmi ma adesso sono molto orgoglioso di essere titolare e far parte di questa squadra».

ASSIST DE KETELAERE – «Dopo il recupero ho fatto una grande corsa, Charles l’ha messa bene in mezzo. Dovevo fare il pallonetto ma poi vai veloce e ho sbagliato».

The post Kalulu a Sky: «Ora tutti mi vedono. Al Milan devi essere il più forte» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG