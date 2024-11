Tomori alla Juve insieme a Kalulu? Se ne parla, insistentemente, l’ultima indiscrezione aggiunge nuovi particolari.

La partita di Cagliari è alle porte in casa Milan il pensiero primario è vincere, ottenere i tre punti e tentare un primo passo concreto di avvicinamento a quelle squadre che stanno cercando la fuga nelle primissime posizioni.

Se da un lato i temi di campo sono primari, dall’altro però restano vivi quelli relativi al mercato e alle indiscrezioni che, giorno dopo giorno, aumentano sempre di più considerando che ormai il mercato di gennaio è più vicino che mai.

La gestione del Milan e le scelte tecniche

A livello tecnico, il Milan attraversa un periodo fertile di riflessioni, con un focus particolare su alcuni giocatori chiave come Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan, tutti considerati fondamentali per il futuro del club. In questo contesto, Paulo Fonseca viene indicato come figura ideale per potenziare il rendimento di Leao, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno individuale, concetti che Fonseca è determinato a instillare nell’attaccante portoghese. Il discorso si estende anche ai rinnovi contrattuali, con particolare attenzione rivolta a Hernandez e Maignan. L’importanza di queste due figure nello scacchiere del Milan è indiscutibile, e i loro rinnovi rappresenterebbero un segnale forte riguardo la volontà del club di costruire un futuro con basi solide, valorizzando al contempo i talenti già presenti in rosa. Il dibattito su come gestire al meglio queste situazioni contrattuali indica chiaramente l’attenzione del Milan verso una politica sportiva volta alla crescita e alla stabilità. Un tema invece sul quale potrebbero non esserci molte convergenze riguarda Tomori, accostato alla Juventus. Alessandro Jacobone, ai microfoni di Calciomercato.it, ha offerto un angolazione della questione molto interessante.

Tomori alla Juventus?

Tra le notizie più discusse c’è quella riguardante Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, sul quale si sono concentrate le attenzioni per un possibile passaggio alla Juventus, già scenario per Pierre Kalulu. Tuttavia, risulta che un trasferimento di Tomori in bianconero potrebbe non essere così immediato. Sebbene la Juventus abbia dimostrato interesse per giocatori del calibro di Tomori e Kalulu, la realtà attuale – spiega Jacobone – sembra orientare il difensore inglese verso altre destinazioni, forse anche oltreoceano, piuttosto che verso il club torinese. In particolare ha affermato che “Tomori è un calciatore importante, ma bisogna capire se è un Romagnoli in salsa british oppure no. Continua ad avere le sue amnesie che sono letali. Mi auguro che maturi e che trovi la sua dimensione. Il Milan sa che può avere una pedina che è richiesta anche in Inghilterra, non avendo comunque bisogno di fare player trading al momento. Alla Juve? Lo vedo più all’estero”.

Sguardo al futuro

In definitiva, il Milan si trova a navigare tra decisioni importanti legate sia al mercato che alla strategia tecnica interna. La questione Tomori, insieme ai rinnovi di Leao, Hernandez e Maignan, sottolinea l’importanza di una pianificazione attenta per mantenere e potenziare la competitività della squadra. Il futuro dei rossoneri sembra proiettato verso una fase di rinforzamento, sia in termini di valorizzazione dei talenti che di consolidamento delle basi per garantire successi futuri.

