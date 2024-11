L’affare di mercato sarebbe clamoroso, il talento è fuori discussione. Sarebbe già pronto il piano per portarlo al Milan.

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto per le grandi squadre che, nel mezzo di una stagione, iniziano già a guardare al futuro per rinforzare le proprie rose. Tra i nomi che balzano agli occhi degli addetti ai lavori spicca quello di un talento già noto che recentemente aveva attirato le lusinghe delle più grandi squadre europee.

Ora, dopo una parentesi che sembra non aver soddisfatto appieno le aspettative, si mormora di un suo possibile arrivo in Serie A, con il Milan in prima fila per accoglierlo. Sarebbe già pronta una strategia per il grande colpo di mercato.

Una chimera per l’attacco rossonero

Il Milan, reduce da una prestazione storica a Madrid che ha visto i Diavoli trionfare contro il Real di Ancelotti con un netto 3-0, cerca di riscattare un inizio di campionato più opaco, in particolare per quel che riguarda il reparto offensivo. Nonostante le vittorie, i numeri parlano chiaro: gli attaccanti centrali stentano a trovare la via del gol, con le uniche reti arrivare dai piedi di Pulisic, Reijnders e, in rarissime occasioni, da Morata e Abraham. Proprio quest’ultimo, assieme a Morata, registra cifre tutt’altro che esaltanti, con un totale combinato di soli 4 gol in 21 presenze, dimostrandosi uno dei flop di questo inizio stagione per il Milan.

Il talento da 80 milioni

A sollevare l’interesse del Milan – scrive Calciomercato.it – ci pensa Rasmus Hojlund, attaccante giovane ma già con esperienza significativa, avendo lasciato il segno nella Serie A con l’Atalanta prima di trasferirsi al Manchester United per una cifra di circa 85 milioni di euro. Sebbene l’attuale stagione al United abbia riservato all’attaccante danese luci ed ombre, complice anche qualche infortunio di troppo, le prestazioni offerte non sono passate inosservate. Con un contributo di 2 gol in 10 partite e una posizione in campo che non sembra esaltare a pieno le sue qualità, Hojlund appare come un talento da rilanciare, e il Milan potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per il suo ritorno ai fasti. Con un’etichetta di prezzo che non sembra essere alla portata di tutti, stimata in una cifra tra i 45 ed i 50 milioni di euro, il Milan si trova davanti a una sfida non indifferente per portare a casa il giovane talento danese. A questo si aggiunge un ingaggio che, sebbene non proibitivo, si aggira attorno ai 5 milioni all’anno, richiedendo così una strategia di mercato precisa e un investimento ben calibrato. Tuttavia, la volontà del Milan di rinforzare il reparto offensivo potrebbe tradursi in uno sforzo concreto per assicurarsi un giocatore di prospettiva come Hojlund – prosegue Calciomercato.it – già ben inserito nel contesto del calcio italiano e con margini di crescita ancora significativi.

Giorgio Furlani

Le attese per il futuro

Mentre il Milan pianifica il proprio futuro, il ritorno di Rasmus Hojlund in Serie A sembra una possibilità sempre più concreta. L’attaccante, desideroso di dimostrare il proprio valore dopo una stagione in chiaroscuro al Manchester United, potrebbe trovare nel club rossonero l’ambiente ideale per esprimere al meglio le proprie qualità. Il mercato di gennaio si avvicina, e con esso, novità importanti potrebbero animare le strategie delle grandi squadre, alla ricerca costante di quell’elemento in grado di fare la differenza.

