Nel cuore della notte madrilena, il Milan ha scritto un’altra pagina gloriosa della sua storia, superando impavidamente il Real Madrid campione in carica di Champions League. Un trionfo che non passa inosservato, soprattutto per come è stato architettato dall’allenatore Paulo Fonseca, la cui scelta alla guida tecnica dei rossoneri, per quanto inizialmente contestata, si sta rivelando un vero e proprio capolavoro.

Ma la vittoria, oltre a consolidare la posizione di Fonseca, apre anche le porte a nuove strategie di rinforzo della squadra, in particolare attraverso l’ingaggio di talenti internazionali che possano elevare ulteriormente il livello del gioco milanista.

Una notte da incorniciare

La vittoria del Milan sul Real Madrid non è stata soltanto una dimostrazione di forza sul campo, ma ha anche rappresentato una sorta di riscatto per Fonseca, messo alla prova da un inizio di stagione non esattamente facile. Il successo ha dimostrato la validità della scelta tecnica del club, con Fonseca che ha saputo riportare al centro del gioco pezzi pregiati come Rafael Leao, il cui talento è tornato a brillare proprio in questa occasione decisiva. La gestione degli uomini e della tensione da parte dell’allenatore lusitano ha così regalato al Milan non solo tre punti preziosi ma anche una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Il prossimo colpo avrà la firma di Ibra

La dirigenza del Milan, con Zlatan Ibrahimovic in prima fila, ha mostrato una grande fiducia nelle capacità di Fonseca nonostante le voci che circolavano su possibili sostituti. Superato il periodo di turbolenze, l’attenzione si sposta ora sul mercato, con il club che mira a rinforzare la squadra sfruttando anche i legami con la proprietà RedBird, di matrice statunitense. Il profilo scelto, con Ibra capofila – scrive Milanlive.it – appartiene a Joe Scally, terzino del Borussia Monchengladbach, che si distingue per versatilità e fisicità. La sua abilità di adattarsi a diverse posizioni in campo lo rende un’opzione attraente per il Milan, soprattutto alla luce delle incertezze legate ad altri giocatori nel ruolo di difensori laterali.

Zlatan Ibrahimović

Una strategia di lungo termine

Scally non è soltanto un acquisto di opportunità, ma rappresenta un tassello di una strategia più ampia che vede il Milan attento a costruire una squadra internazionalmente competitiva. Con un contratto in scadenza solo nel 2027 e una valutazione di circa 10 milioni di euro, il suo ingaggio si configura come un investimento ponderato verso un giocatore già affermato ma ancora con ampio margine di crescita. La presenza in squadra di altri giocatori statunitensi come Musah e Pulisic, potrebbe inoltre facilitare l’integrazione di Scally, creando delle sinergie importanti nel gruppo squadra.

