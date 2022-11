Kalulu dopo il rinnovo: «Sono un perfezionista, voglio migliorare ancora». Le parole del difensore del Milan

Pierre Kalulu è intervenuto ai canali ufficiali del Milan per commentare il rinnovo.

PRIMI ANNI A MILANO – «Mi trovo molto bene. Siamo un po’ una famiglia, in tanti parlano francese. E poi quando vinci lo scudetto sei ancora più felice e orgoglioso di questa maglia. Sono molto contento».

TIFOSI – «Sento il loro amore anche quando esco di casa, mi sento più tranquillo grazie a loro».

MIGLIORARE – «Sono una persona che ha l’umiltà di sapere cosa faccio bene e cosa no. Sono un perfezionista, so che posso fare di più. La partita perfetta non esiste, posso sempre migliorare».

TITOLARE – «Quando giochi nel Milan sei un titolare anche in panchina. Quando arrivi qui hai quell’obiettivo e poi devi dimostrare in campo di poter stare tra gli 11. Ma è più una questione di mentalità».

NIENTE MONDIALE – «Avevo la speranza di essere convocato da questo gruppo che è la squadra migliore al mondo. Non è successo ma tiferò comunque per loro. Sono contento per Theo e Giroud».

CAMBIARE TANTO RUOLO – «Noi andiamo in campo sapendo cosa fare, abbiamo un sistema da seguire. Poi sono i giocatori che devono fare bene. E questo dà la possibilità a tutti di dimostrare. Se io non avessi avuto la possibilità di mettermi in mostra forse non sarei qui. Il mister sa cambiare».

MUSICA – «Ascolto tantissimo musica francese e musica rap. Ma se vedi la mia playlist c’è di tutto, dipende dal mio umore».

AMICI NELLO SPOGLIATOIO – «Magari quelli che parlano un po’ più francese, Bennacer, Leao, Saelemaekers, anche Tomori ora lo sta imparando un po’».

PRIMO ALLENAMENTO DA CENTRALE – «Era due giorni prima della partita con lo Sparta Praga. Mi ha chiesto se potessi giocare centrale a sinistra, ho detto sì perché avevo giocato pochissimo: gli avrei detto di sì anche se mi avesse chiesto di fare il trequartista (ride ndr)».

OBIETTIVI – «Prima c’è la partita di domenica, poi guardando più lontano vuoi sempre vincere. Sembra banale, ma vuoi sentire sempre di più il gusto della vittoria. Dobbiamo fare il più possibile per farcela».

MALDINI – «È molto simpatico poter parlare con lui tutti i giorni, quando lo hai lì tutti i giorni dentro non te ne accorgi neanche più. Ma poi amici e agenti mi chiedono sempre di lui…».

IDOLO – «È una parola grande. Io personalmente guardo tantissimo partite, da più giovane seguivo tutti i difensori forti. Ma da piccolo mi piacevano tantissimo gli attaccanti come Ronaldinho, Zidane. Mi affascinanano di più».

FAMIGLIA DI CALCIATORI – «Ho un fratello che gioca al Sochaux e uno al Lorient, hanno fatto un grande inizio di stagione».

PIOLI – «Sarà per sempre una persona importante per me, perché mi ha dato le prime partite da professionista. Ti fa crescere tanto, con lui puoi parlare anche della tua vita personale e anche nelle difficoltà, ti aiuta molto».

SALUTO AI TIFOSI – «Un saluto per ringraziare tutti loro per il supporto che ci danno, sia quando vinciamo sia quando non vinciamo. Questa è una cosa che mi ha aiutato tanto. Grazie a tutti voi»

The post Kalulu dopo il rinnovo: «Sono un perfezionista, voglio migliorare ancora» appeared first on Milan News 24.

