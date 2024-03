Kalulu in bilico: riflessioni in corso sul futuro, non si esclude questo scenario in vista dell’estate. Le ultime

Il futuro di Pierre Kalulu non è più così sicuro come un tempo. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come sul difensore siano in corso delle valutazioni.

Kalulu era andato oltre le aspettative nella stagione che ha portato il Milan a vincere lo scudetto, ma oggi è tornato su livelli standard. Ecco perché non si può escludere a priori una possibile cessione in estate, che porterebbe anche diversi milioni nelle casse rossonere.

