Kalulu Milan: Bayern Monaco su di lui! Svelato un retroscena. Il difensore è finito nel mirino dei tedeschi, ma è un nulla di fatto

In questa sessione di mercato, dopo l’addio di Pavard in direzione Inter, il difensore rossonero Pierre Kalulu è stato accostato al Bayern Monaco, che voleva sostituire al più presto il francese.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’interesse non si è mai concretizzato, per due motivi. Il primo perché non c’è mai stata una proposta ufficiale del club tedesco al Milan, ma non solo. L’idea era quella di lavorare su un prestito con diritto di riscatto.

