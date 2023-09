Milan, Giroud tra rossonero e Francia: Pioli osserva le mosse. Il rossonero è fondamentale per il gioco di Pioli, ma il fisico reggerà?

Per il Milan, Olivier Giroud è un giocatore fondamentale. Lo dimostrano i gol in queste prime tre partite di campionato: a quota 4, neanche a 25 anni con il Montpellier ha avuto questo core ad inizio stagione.

Ora, però, c’è la Nazionale e per Deschamps Giroud è ancora fondamentale, come per il Milan. Nel 2023, l’attaccante francese ha giocato 28 partite titolare su 35 totali, tra rossonero e Blues. Il ct francese, però, lo ha alternato con altri in questi ultimi impegni. È ciò che Pioli osserverà e valuterà: quanto questo impegno inciderà sulle condizioni fisiche del centravanti? Solo il tempo lo dirà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

The post Milan, Giroud tra rossonero e Francia: Pioli osserva le mosse appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG