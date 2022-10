Kalulu: «Non è rigore… Daremo tutto per passare il turno». Le parole del difensore rossonero

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity + nel post partita di Milan Chelsea. Ecco le parole del difensore rossonero:

«L’episodio è… Io lo prendo male, l’attaccante finisce la sua azione. Il fallo è leggerissimo. A questo livello non è fallo. Volevamo fare un’altra partita rispetto a Londra, ma… Ora abbiamo altre due gare importanti e decisive per passare il girone. Daremo tutto per passare il turno».

