Tonali: «Ci abbiamo messo il cuore ma il rigore e il rosso sono esagerati». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity + nel post partita di Milan Chelsea. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Credo che siamo partiti molto bene con l’aiuto e la spinta dei nostri tifosi. L’arbitro ci ha creato un problema, con rigore e rosso che in Champions mi sembrano un po’ esagerato. Se fossi stato nell’arbitro non avrei dato neanche il rigore. In una competizione così, ad un quarto d’ora dall’inizio… Non possiamo scegliere noi gli arbitri, hanno mandato questo e ha fatto una pessima gara. Noi ci abbiamo messo il cuore per 70 minuti grazie ai 70mila di stasera».

