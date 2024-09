Il francese, in prestito con diritto di riscatto alla Juventus, sta dimostrando il suo valore e Giuntoli prova addirittura a.. La Juventus ha trovato una vera e propria sorpresa in Pierre Kalulu. Dopo un periodo di insicurezze e transizioni, il club bianconero sta ridefinendo la propria squadra con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano e européo. In questo contesto di rinnovamento, l’arrivo dal Milan di Pierra Kalulu non aveva suscitato particolari entusiasmi a Torino, data la sua recente esperienza al Milan caratterizzata da vari infortuni ma i tifosi rossoneri sanno qual’era il vero valore del francese,chec sotto la guida di Thiago Motta, sta dimostrando di essere un elemento imprescindibile per la difesa juventina. L’adattabilità come punto di forza Kalulu si è dimostrato estremamente versatile come nell’anno dello scudetto rossonero, ricoprendo con disinvoltura il ruolo di terzino destro e quello di difensore centrale. Questa capacità di adattarsi a più […]

