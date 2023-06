Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha raccontato le sensazioni nel momento dell’arrivo nel club rossonero: le sue parole

Durante l’intervista a Rivista Undici, Pierre Kalulu ha dichiarato:

«Quando sono arrivato al Milan non solo non avevo mai giocato come professionista, ma non giocavo a calcio da tanto tempo in assoluto, perché c’era stata la pandemia. Non ho pensato alla pressione o al fatto di essere stato pagato poco».

