Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del rossonero sulla lotta scudetto

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del rossonero sulla lotta scudetto:

SCUDETTO – «Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Lo si capisce dal fatto che le partite con le rivali si decidono appunto sui dettagli. Sta a noi dimostrare che siamo i campioni in carica. Sono convinto che per il titolo si lotterà tutti fino alla fine. In ogni caso vogliamo finire di nuovo primi».

The post Kalulu: «Scudetto? Vogliamo la seconda stella» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG