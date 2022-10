Kalulu: «Sono un tipo curioso e mi interesso immediatamente alle novità». Le parole del difensore rossonero

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di NSS Sports della sua esperienza sul set. Ecco le parole del difensore francese del Milan:

«Per me sono sempre un piacere, perché sono un tipo curioso e quando mi affaccio alle novità sono immediatamente interessato ad esse. Se non avessi intrapreso la carriera da calciatore mi sarebbe piaciuto lavorare in qualche ambito artistico, come musicista o come fotografo, non so bene in che modo ma sicuramente qualcosa che mi stimoli costantemente. Ero piuttosto bravo anche a scuola, solo che il calcio era talmente un’evidenza che ho deciso di prendere quella strada. L’altra faccia della medaglia della mia curiosità è che cambio interessi molto in fretta».

