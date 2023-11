Kalvin Phillips alla Juve, per Allegri un rinforzo top: in Inghilterra sono convinti. TUTTI i dettagli sulla possibile colpo in prestito a gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport, alla fine, potrebbe essere Kalvin Phillips il sostituto di Pogba alla Juventus. Il mediano 27enne dal Manchester City sta giocando pochissimo e cerca un nuovo club a gennaio per rilanciarsi in ottica Europeo. Diversi club, e altrettanti emissari, si sono avvicinati negli ultimi tempi all’ex Leeds per approfondire la situazione. E un paio di corteggiatori hanno ricevuto la stessa risposta. Il messaggio suona più o meno così: attenzione alla Juventus per gennaio. Dai contatti esplorativi delle scorse settima- ne si è passati a sondaggi più approfonditi. Tanto che nei salotti della Premier, dove il nome era già circolato, sono convinti che i discorsi proseguiranno perché il matrimonio semestrale Phillips-Signora può convenire a tutti. Al giocatore, al Manchester City, alla Juventus e pure all’Inghilterra.

Gli inglesi valutano il prestito secco, per sei mesi (da gennaio a giugno), e soprattutto preferirebbero “affittare” Kalvin a un club non concorrente per la Premier e la Champions League, di cui sono campioni in carica. Tutt’altro che un dettaglio per la Juventus che, nonostante l’aumento di capitale da 200 milioni varato dalla proprietà, senza gli introiti della Champions ha l’esigenza di rinforzare la squadra con creatività e perseguen- do la strada della sostenibilità. Phillips vanta altri corteggiatori in Premier (Tottenham, Newcastle) e tra le big europee (Bayern). La Juventus è un’opzione che affascina l’inglese, un po’ per il blasone del club e un po’ per la possibilità di giocare titolare. Aspetti ideali per arrivare in forma all’Europeo.

