Calciomercato Juve: Phillips + 1. Attenzione al doppio colpo per gennaio, nuove munizioni in arrivo per lo sprint scudetto

Secondo La Gazzetta dello Sport, qualcosa il calciomercato Juve dovesse effettivamente portare a termine l’operazione Kalvin Phillips in prestito, potrebbe anche chiudere un secondo colpo a gennaio.

Ingaggiare un centrocampista forte e in saldo – anche se più mediano centrale che mezzala in questi anni – permetterebbe alla Juventus di non impegnarsi oltre giugno e anche di poter valutare un secondo rinforzo (inmezzo, sulla trequarti o in difesa) per dotare Massimiliano Allegri di maggiori munizioni per la seconda parte di stagione e per lo sprint scudetto.

