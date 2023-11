Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive così della recentissima visita di Antonio Conte a Vinovo nel secondo quartier generale della Juventus.

Il commento: «L’abbandono definitivo del progetto Superlega La chiusura dopo 17 anni del contenzioso con la Federcalcio relativo a Calciopoli (443 milioni più gli interessi, la ri- chiesta del club)? Niente di tutto ciò: l’episodio che mi ha dato la sensazione netta, nettissima, della muta (leggi cambio di pelle e indirizzo) della Juventus è la visita di Antonio Conte a Vinovo. Niente di scandaloso, sia chiaro, ma per l’idea di Juve che mi sono fatto negli anni, qualcosa di assolutamente anomalo, sorprendente, spiazzante: siamo passati dalla Juve delle chiusure a riccio a quella delle aperture indiscriminate».

E ancora: «La Nuova Juve ha consentito invece a un suo tesserato, Paolo Montero, peraltro idolo assoluto di Andrea Agnelli, di invitare a Vinovo il più credibile candidato alla sostituzione di Allegri per assistere a un allenamento di una formazione giovanile. Montero e Conte sono amici da una vita. E Antonio si è presentato: non ha fatto niente di male. Provo una naturale simpatia nei confronti dell’ad Maurizio Scanavino, manager di altissimo profilo catapultato sull’altro mondo, e a Roma ho conosciuto Francesco Calvo, uomo di relazioni e marketing, ma ugualmente mi domando – perdonate la curiosità – come avrà preso questa novità Allegri, abituato a una società che non lasciava nulla al caso esercitando un controllo di orientamento albanese su ogni iniziativa dei suoi. Da giornalista non posso che gradire la Juve aperta, anzi apertissima e incline alle spericolatezze mediatiche, sospetto tuttavia che i tifosi preferiscano la porta chiusa».

The post Zazzaroni: «Visita Conte a Vinovo testimonia cambiamento Juve. Ma chissà come l’ha presa Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG