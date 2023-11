Vaciago: «Commisso arrabbiato per la prima pagina di Tuttosport, ma è lui che ha problemi con la libertà di stampa». Così il direttore del quotidiano

Sulle pagine di Tuttosport Guido Vaciago risponde alla Fiorentina e a Rocco Commisso dopo lo scambio di stoccate (inevitabilmente ad argomento Juve) partite col titolo del quotidiano torinese: «Bello il Viola Park, l’ha pagato la Juventus».

Questo il commento del direttore: «Dicono che Rocco Commisso si sia arrabbiato assai per la nostra prima pagina di ieri. Ci dispiace perché noi di Tuttosport lo ammiriamo molto per quello che sta facendo a Firenze, nonostante lui abbia qualche problemino con la libertà di stampa e di critica. Dopodiché è curioso che se la sia presa quando, con il nostro titolo ‘Bello il Viola Park, l’ha pagato la Juventus’, abbiamo sottolineato due fatti: che il nuovo centro sportivo della Fiorentina è davvero un capolavoro e che Rocco è stato molto intelligente a investire i soldi del mercato non per foraggiare procuratori o giocatori, ma per arricchire il club con un’infrastruttura. Infrastruttura costata 113 milioni, quindi ampiamente coperta dai 141 che la Juventus, fedele cliente della bottega viola, ha versato per Chiesa (2020) e Vlahovic (2022)».

E ancora: «Eppure, stando a un video pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina, la Juventus ‘falsa il sistema del calcio italiano’. È un’affermazione forte e forse un po’ meno circostanziata del nostro titolo, perché – per esempio – la Juventus negli ultimi dieci anni ha investito sul mercato italiano 745 milioni, più di qualsiasi altro club. Soldi veri, che hanno alimentato le casse delle consorelle di Serie A, soldi con i quali è più facile per altre società tenere «i bilanci a posto» e soldi con i quali altre società hanno comprato giocatori (spesso all’estero) per competere nel campionato».

