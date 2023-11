Juventus e Club To Club ancora insieme: la platform bianconera al C2C in occasione del celebre festival torinese

Due eccellenze che si incontrano, ancora una volta. Stiamo parlando di Club To Club, uno dei festival di musica avant-pop più apprezzati al mondo, e Juventus.

Il Club bianconero, anche quest’anno, è Official Partner di C2C Festival con la Juventus Platform, piattaforma dedicata agli ospiti del Festival e di Juventus di fronte al main stage delle OGR (venerdì 3 novembre) e del Lingotto (sabato 4 novembre).

L’edizione 2023, come la scorsa, si svolgerà in quattro giorni. Quattro giorni – dal 2 al 5 novembre – di grande spettacolo: location principali, come anticipato, saranno ancora le OGR e il Lingotto.

Il C2C, come dicevamo, è uno dei festival musicali più apprezzati al mondo e nella sua storia si sono esibiti artisti come Aphex Twin, Flying Lotus, Franco Battiato, James Blake, Kode9 e Nicolas Jaar.

Esserci per il secondo anno consecutivo ha un valore importante per il Club: «Dopo il successo della scorsa edizione – sottolinea Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer Juventus Football Club – Juventus torna ad affiancare C2C. Due tra le eccellenze torinesi più famose all’interno del panorama internazionale si uniscono per dar vita a una sinergia ricca di energia e passione. Attraverso questa collaborazione la Juventus riconferma la voglia di voler restare vicina ai propri giovani tifosi, non solo sul campo, ma anche attraverso eventi unici ed emozionanti».

C2C e Juventus hanno dimostrato, una volta in più, di essere pronte a condividere serate imperdibili e indimenticabili a Torino, cornici perfette di un evento che è riuscito a eliminare i confini tra i generi musicali. Un festival da record e noi c’eravamo.

