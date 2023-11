Calciomercato Juve: Giuntoli sfida il Milan. È rimasto colpito dalla personalità di quel giocatore. Corsa al difensore mancino

C’è anche il calciomercato Juve in piena corsa per accaparrarsi le prestazioni del mancino anglo-giamaicano Lloyd Kelly, aitante difensore centrale del Bournemouth, e nella difesa bianconera c’è penuria di centrali di piede sinistro. Se è vero che il dt milanista Geoffrey Moncada ha visionato il ragazzo una settimana fa al Vitality Stadium nel match contro il Burnley, è altrettanto vero che Cristiano Giuntoli, il “Football Director” bianconero è da tempo sulle piste dell’ex capitano delle “Cherries”.

L’ex ds toscano del Napoli lo ritiene uno dei profili ideali perché Kelly è giovane (25 anni compiuti il mese scorso), forte (190 centimetri per 86 chili), veloce, aggressivo e soprattutto a parametro zero. Il suo contratto scadrà fra meno di otto mesi: il 30 giugno 2024. Il Liverpool è sulle sue tracce e la lista di pretendenti è ampia: si va dal duo londinese Tottenham–Arsenal fino al Borussia Dortmund. Ma Kelly, affidatosi da poche settimane all’agente anglo-iraniano Ali Barat, ritiene che dopo un quinquennio in riva alla Manica sia giunto il momento di aumentare le proprie ambizioni. La dote che ha colpito di più Giuntoli e il suo braccio destro Manna è la personalità di Kelly. All’inizio della scorsa stagione, con la squadra neopromossa, è diventato il capitano più giovane in Premier..

