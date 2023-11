Chi è Kalvin Phillips? Ecco una scheda sul centrocampista inglese, vero e proprio obiettivo del mercato della Juventus

Nonostante un mercato che ha lasciato la rosa praticamente intatta, la Juventus sta svolgendo – almeno per adesso – un campionato di livello certamente alto. Comprensibilmente tra le favorite per lo Scudetto anche prima della stagione, per via della mancanza di impegni infrasettimanali di coppa, la squadra di Allegri sta macinando punti (pur senza brillare) ed è certamente tra le favorite per la vittoria del campionato secondo le quote e i pronostici dei bookmakers presenti su Kelbet.it. Dopo aver perso Pogba e Fagioli a centrocampo per motivi extracalcistici, però, il club sta operando fortemente per cercare un centrocampista a gennaio. Al momento, il primo nome sulla lista sembra essere quello di Kalvin Phillips, giocatore inglese attualmente in forza al Manchester City.

Phillips non sta trovando molto spazio nel club Campione d’Europa in carica e la Juventus lo avrebbe adocchiato per prenderlo in prestito. Sia il giocatore che gli inglesi sembrano aver aperto all’idea, anche perché sarebbe importante per il ragazzo trovare continuità in vista dei prossimi Europei con l’Inghilterra. Sicuramente si tratterebbe di un centrocampista pronto a diventare fondamentale per il gioco di Allegri.

Kalvin Phillips, la scheda del giocatore in orbita Juventus

Centrocampista di origini sia giamaicane che irlandesi, Phillips è un classe 1995 e il 2 dicembre compirà 28 anni. La sua storia calcistica è principalmente legata alla squadra della sua città, ovvero il Leeds. Dopo i primissimi passi nel Wortley, infatti, Phillips ha legato quasi la sua intera carriera proprio al club in questione. Pur essendo un calciatore ancora giovane, si può senz’altro dire che si tratti di una sorta di bandiera per la squadra. Ha infatti militato dal 2014 al 2022 proprio al Leeds United, vestendo la maglia del club tra Championship e Premier League. In totale, Phillips vanta ben 234 con questa squadra, condite peraltro da 14 gol.

Dal 2022 è invece un centrocampista del Manchester City, club nel quale però non ha mai trovato moltissimo spazio. Per ora, in una stagione e mezza, soltanto 29 presenze in tutte le competizioni senza mai trovare la rete con i Citizens.

La sua utilità per la Juventus



Per quanto concerne le caratteristiche del giocatore, come detto l’idea di calcio di Massimiliano Allegri si sposerebbe alla perfezione con un innesto del genere. Phillips infatti è un centrocampista dalle doti spiccatamente difensive e dalla forte tenuta mentale, nonché dall’apparato fisico notevole e dalla grande garra. In carriera ha dimostrato di essere anche un giocatore molto duttile, tanto è vero che può giocare sia centrale, sia mediano ma anche difensore centrale in una linea difensiva a 3. Sarebbe quindi perfettamente adattabile agli schieramenti della Juventus, che cerca per l’appunto un giocatore grintoso e che sappia sacrificarsi tecnicamente e tatticamente in mezzo al campo.

Phillips – che al Leeds veniva addirittura soprannominato Yorkshire Pirlo per via del suo caratteristico stile di gioco – diventerebbe quindi facilmente un valore aggiunto per la Juventus, specie in un campionato come quello italiano in cui capacità come le sue verrebbero facilmente lodate e riconosciute dagli addetti ai lavori e dal suo allenatore, nonché dai tifosi.

