Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Cagliari

LA VITTORIA – «E’ una vittoria che completa un bel mese di risultati positivi. Ci manda alla pausa nazionali con punti importanti e con uno spirito di serenità maggiore. Vincere oggi contava tanto per noi per molti motivi».

OBIETTIVI – «Siamo concentrati su noi stessi, ma perchè mancano così tante partite che è presto per parlare di certe cose. Non siamo ipocriti, i punti con l’Inter conteranno tanto e forse anche qualcosina di più. Ma ci sono troppe gare ancora per fare calcoli. Pensiamo partita per partita, quest’anno possiamo farlo giocando una volta a settimana. Questa deve essere la nostra forza».

FUTURO – «Abbiamo fatto una chiacchierata. C’è un rapporto così buono tra il mio staff e chi lavora nel mondo Juve che ci sarà modo, se da entrambe le parti c’è fiducia e stima, per arrivare a un punto. Ne riparleremo».

