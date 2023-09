Match a parti invertite. Domani il Milan affronterà la Lazio in campionato. Una sfida che sarà molto particolare per Kamada, in estate vicinissimo ai rossoneri.

Il giapponese è stato ad un passo dal giocare alla corte di Pioli, salvo poi concludersi con un nulla di fatto con i rossoneri che hanno preferito occupare lo slot da extracomunitario con Chukwueze. Lui poi ha trovato l’accordo con i biancocelesti e ora giocherà a San Siro sì, ma da avversario.

The post Kamada a San Siro…da avversario: Milan-Lazio al rovescio per il giapponese appeared first on Milan News 24.

