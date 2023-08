Maurizio Morana, noto agente e intermediario, ha parlato dell’affare Kamada-Milan improvvisamente saltato: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, l’agente Maurizio Morana ha parlato così di Daichi Kamada:

Voleva una squadra che giocasse la Champions, si era promesso al Milan e questo non è un segreto, poi evidentemente non rientrava nei piani della nuova dirigenza. Quindi il suo agente si è dovuto adoperare per trovare un’altra soluzione a mercato oramai inoltrato

