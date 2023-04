Il Ds del Francoforte ha fatto chiarezza sul futuro di Kamada, obiettivo di mercato del Milan. Le parole al sito ufficiale del club

Il Ds del Francoforte ha fatto chiarezza sul futuro di Kamada, obiettivo di mercato del Milan. Le parole al sito ufficiale del club:

«Negli ultimi anni Daichi Kamada è diventato un ottimo giocatore della Bundesliga all’Eintracht Francoforte e ha svolto il suo ruolo nello sviluppo sportivo del club, con il momento clou della vittoria in Europa League lo scorso anno. In futuro avremmo voluto vedere Daichi all’Eintracht, ma gli interessi del giocatore non andavano di pari passo. Lo ringraziamo per il suo impegno con l’Eintracht e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro»

