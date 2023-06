Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Kamada. La trattativa con il giapponese è in stand by, intanto dall’Arabia…

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Kamada. La trattativa con il giapponese è in stand by, per via delle valutazioni sull’ultimo slot da extracomunitario da occupare dopo l’arrivo di Loftus Cheek.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo c’è stata un’offerta dall’Arabia. Il giapponese però aspetta ancora il Milan, una scelta precisa e convinta. Invece per quanto riguarda le voci di un inserimento della Roma, li giallorossi ad oggi non sono in corsa

