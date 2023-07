Kamada Milan: il giapponese è finito nel mirino di un altro club di Serie A. Le ultime sul futuro dell’ex centrocampista dell’Eintracht Francoforte

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Daichi Kamada è finito nel mirino della Juventus anche se il club bianconero non si è ancora mosso per il giapponese.

Kamada sembrava essere ad un passo dal Milan, poi l’affare è finito in stand-by visto che i rossoneri preferirebbero utilizzare per Chukwueze l’ultimo slot per gli extracomunitari.

