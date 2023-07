Non è destino che Daichi Kamada approdi in Serie A. Dopo la rottura con il Milan, dopo un principio di accordo, anche la Lazio molla il giocatore.

La @OfficialSSLazio è a un passo dalla chiusura per #Sow dell’@Eintracht. Mollato #Kamada per le richieste alte del giocatore: si punta a trovare l’intesa finale per #Zakharyan della @fcdynamo. @SkySport #calciomercato

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2023