Kamada Milan: retroscena sull’affare. Si sta aspettando questa cosa prima di chiudere l’operazione del giapponese

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non si registra alcuna frenata per quanto riguarda l’operazione Kamada Milan.

Si attende solamente che gli agenti si iscrivano in Italia per poter formalizzare tutto il necessario.

