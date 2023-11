Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, vicino anche al Milan, ha rilasciato un’intervista a Sports Hochi, Ecco cosa ha detto

Le parole di Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, vicino anche al Milan, in un’intervista a Sports Hochi, Ecco cosa ha detto:

«Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Luis è una Leggenda e capisco che sia importante aiutarlo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi. Mi piace l’ambiente che si respira alla Lazio. Ho un buon rapporto sia con i compagni e sia con i tifosi, che fanno sempre sentire il loro sostegno caloroso. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità».

RINNOVO – «La questione del contratto è ancora tutta da definire. Naturalmente il mio obiettivo principale è quello di giocare il Mondiale e insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza»

The post Kamada si sfoga: «Non pensavo di giocare così poco, ho questo problema» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG