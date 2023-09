Kamara Juve: no del Dortmund, ma l’assalto è solo rimandato. Le ULTIME sul futuro del talento

Come riferito da Fabrizio Romano, la Juventus era davvero entusiasta di ingaggiare il talento del Borussia Dortmund Abdoulaye Kamara.

Le trattative si sono svolte in agosto, ma il BVB ha deciso di non vendere Kamara. La Juve però continuerà a seguire il centrocampista per il futuro.

