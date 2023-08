Kane Bayern Monaco: ora ci siamo, il Tottenham dice sì all’offerta! Effetto domino per Dusan Vlahovic della Juventus

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Tottenham ha accettato l’offerta del Bayern Monaco per Harry Kane, con i bavaresi che hanno messo sul piatto oltre 100 milioni di euro (86.4 milioni di sterline) per far cadere il muro degli Spurs. Ora è tutto nelle mani dell’attaccante, che da tempo pare aver dato il suo assenso al trasferimento.

Novità che riguarda anche Vlahovic, perché l’eventuale trasferimento di Kane in Baviera eliminerebbe un’altra pretendente per l’attaccante della Juve.

