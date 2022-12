Dopo aver pareggiato la partita, Harry Kane ha sbagliato il secondo calcio di rigore regalando la semifinale alla Francia

Dal 2017-18 al 28 agosto di quest’anno Harry Kane non aveva più sbagliato un rigore con il Tottenham. Erano stati 21 centri di fila, interrotti nella sfida del Tottenham contro il Nottingham Forest. In mezzo c’erano stati due errori con l’Inghilterra, durante le qualificazioni al campionato europeo contro il Kosovo e all’Europeo con la Danimarca, sbagli che non avevano avuto conseguenze perché la vittoria era arrivata lo stesso.

Dopo il Nottingham, invece, ne era arrivato ancora uno in Champions League con l’Eintracht Francoforte. Quello di stasera è quindi il terzo in poco più di 3 mesi ed è il più grave dell’intera carriera, un paradosso atroce per uno che non sbagliava un colpo.

L’articolo Kane: terzo rigore sbagliato in 3 mesi! proviene da Calcio News 24.

