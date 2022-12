L’ex centrocampista del Milan, ora al Modena, Andrea Poli parla di quando ha vestito la maglia rossonera ai microfoni di tuttoB.com

Sono queste le parole di Andrea Poli a tuttoB.com ecco cosa dice di quando ha vestito la maglia del Milan qualche stagione fa, oggi il giocatore è un calciatore del Modena, le sue parole: “Ho giocato in squadre importanti in questi 14 anni. Il Milan in particolare, è stato un sogno perché da sempre è la mia squadra del cuore. Lo scrissi anche nel mio primo tema alle elementari: ‘Vorrei giocare con la maglia del Milan.“

Alla testata Il Messagero, Vincent Candela parla così di Olivier Giroud: “La vera sorpresa della Francia è Giroud, un bomber vero. Uno che aiuta la squadra. Non era facile giocare con l’ombra di Benzema addosso.“

