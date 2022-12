Sono questi i convocati da Stefano Pioli per il ritiro di Dubai del Milan, tornano Ibrahimovic e Maignan quasi a disposizione.

Ecco i convocati per il ritiro del Milan a Dubai dall’11 al 20 dicembre, le decisioni di Pioli:

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal

Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, Florenzi, Bakoune, Simic, Bozzolan

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Pobega, Saelemaekers

Attaccanti: Ibrahimovic, De Ketelaere, Lazetic, Messias, Origi, Rebic, El Hilali

Sono assenti Theo Hernandez e Olivier Giroud che sono appena passati in semifinale con la Francia che affronteranno il Marocco. Rafael Leao uscito oggi con il Portogallo proprio contro il Marocco. Mentre in vacanza Dest e Ballo-Touré reduci dal Mondiale ma si uniranno a breve a a Milanello.

I primavera aggregati sono Simic, Bokoune, Bozzolan in difesa, Jungdal in porta ed El Hilali in attacco.

