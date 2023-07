Dreesen, CEO del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in merito ad un possibile arrivo di Harry Kane in Germania

PAROLE – «Non è un segreto che siamo molto interessati a Kane. Tutto quello che ha detto Uli Hoeness è corretto. Ma è meglio per noi attenerci a ciò che ha detto Thomas Tuchel. L’erba non cresce più velocemente quando la tiri…».

