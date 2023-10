Kean a secco da 10 partite in Serie A: ma col Verona è titolare. Allegri lo ha scelto per questo motivo

L’ultima rete di Moise Kean in Serie A è stata proprio contro il Verona, il 1° aprile 2023; da allora ben 10 partite senza segnare nella competizione per l’attaccante bianconero, che solo una volta ha fatto peggio: 13 tra maggio e ottobre 2022.

Moise Kean ha realizzato due reti contro il Verona in Serie A e solamente contro l’Empoli (tre) ha fatto meglio. Anche per questo Allegri, che lo ha visto in forma nella gara della Juventus col Milan, questa sera gli concederà una maglia da titolare allo Stadium.

